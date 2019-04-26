Ülkede ibadethaneler tehlike altında! Müslüman ve Hristiyanlara çağrı yapıldı

Sri Lanka İstihbarat Servisi’nin yeni saldırılar olabileceği uyarısı üzerine ülkedeki Hristiyanlar uyarıldı. Müslümanlar da uyarılarak cuma namazına gitmemeleri söylendi.

Sri Lanka İstihbarat Servisi'nin yeni saldırılar olabileceği uyarısı üzerine ülkedeki Hristiyan topluluk uyarıldı. Ayrıca Müslümanlar da Cuma namazı için camilere gitmemeleri konusunda uyarıldı. Ülkede vatandaşların an itibariyle kilise ve ibadethanelerden de uzak durmaları istendi.

ABD de vatandaşlarını uyardı

Amerika'nin Sesi'nin haberine göre Sri Lanka'daki Amerika Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada da Amerikan vatandaşlarının ibadet yerlerinden uzak durmaları uyarısında bulunuldu.

10 bin asker tetikte

Ordudan yapılan açıklamada uysa saldırıları düzenlediği düşünülen DAEŞ örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar ve ibadet yerlerinin korunması kapsamında yaklaşık 10 bin askerin daha görevlendirildiği duyuruldu.

Müslümanlar endişeleniyor

Olası bir misilleme saldırısından endişe eden ülkedeki müslümanların evlerini terk ettikleri haber veriliyor.

İslami Birlik de Müslümanları uyardı

Ülkenin önde gelen İslami birliği Tüm Seylan Ulema Cemiyeti tarafından yapılan çağrıda da Cuma namazlarının evlerde kılınması, camilere gidilmemesi ve mümkün olan şekillerde evlerin koruma altına alınması istendi.

Kardinal çağrı yaptı

Kardinal Malcolm Ranjith de kiliselerde kalabalık gruplarla ayinler yapılmaması çağrısında bulundu.

140 kişi aranıyor

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena yaptığı açıklamada polisin Pazar günkü saldırılarla ilgili olarak 140 kişiyi daha aradığını söyledi. Polis yürütülen soruşturma kapsamında, şu ana kadar yaklaşık 76 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişiler arasında Suriyeli ve Mısırlıların da bulunduğu ifade ediliyor.

DAEŞ saldırıyı üstlendi ama kanıt yok

Sri Lanka hükümeti saldırıları National Thowheet Jama'ath (Ulusal Tevhid Cemaati) adlı radikal bir Müslüman grubun gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Örgüt konuya ilişkin açıklama yayınlamazken saldırıyı DAEŞ üstlendi. Geniş bir açıklama yapmayan IŞİD, propaganda için kullandığı yayın organı Amaq Ajansı'ndan saldırının "kendilerine bağlı savaşçılar" tarafından gerçekleştirildiği belirtti. DAEŞ saldırıyı üstlendiğini duyurmasına rağmen henüz buna dair herhangi bir kanıt ortaya koymuş değil.