0553 313 94 23

Ülkede büyük şok! Hapishanede çıkan isyanda 52 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da bulunan bir hapishanede çıkan isyanda en az 52 kişi öldü. Yerel basın, ölenlerin 16'sının başının kesildiğini yazdı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 20:38
Ülkede büyük şok! Hapishanede çıkan isyanda 52 kişi öldü

Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletine bağlı Almun Altamira kentinde bir hapishanede isyan çıktı. İsyanda 52 kişinin öldüğü açıklandı. Yerel basın ise ölenlerin 16’sının başlarının kesildiğini iddia etti.

Para Cezaevleri Başsavcılığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, “Rakip çeteler arasında bir çatışma yaşandı. İki gardiyan rehin alındı ancak daha sonra serbest bırakıldı" dedi.

Para Cezaevleri Başsavcılığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, çatışma yerel saatle sabah saat 07.00’de başladı.

A bloğunda bulunan çete üyeleri, rakip çete mensuplarına saldırdı. Askeri Polis Operasyonel Taktik Grubu ekipleri olay yerine geldiğinde en az 52 mahkumun öldüğü belirlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 20:38
  1. Brezilya
  2. Para
  3. Almun Altamira

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3 yaşındaki çocuk denizde ölümden döndü
    1. 3 yaşındaki çocuk denizde ölümden döndü
    2. Futbol: Hazırlık maçı
    3. Sincik’te şehit polis için konvoy..
    4. Oscar ve Zakarya Denizlispor’da
    5. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda..
    6. "Doğu Akdeniz'de yasa dışı faaliyet..
    7. Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 3..
    8. "Umarım sezonu iyi geçirip Avrupa'ya..
    9. Ülkede büyük şok! Hapishanede çıkan..
    10. Rusya ve İran'dan askeri hamle
    11. Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Türkiye’nin..
    12. Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu
    13. Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren..
    14. Elazığ’da’kiuyuşturucu operasyonu: 2..
    15. CHP'li başkanın oğlu Efe Uygur'dan..
    16. Avrupa borsaları haftanın ilk işlem..
    17. İdlib'deki çatışmalar nedeniyle..
    18. Güngörenliler 11 yıldır unutmuyor
    19. Meteoroloji'den 4 il için sağanak..
    20. Brezilya'da hapishanede isyan: 52 ölü
    21. Akıncı Üssü davası
    22. Futbol: Hazırlık maçı
    23. Partililerden Meral Akşener'i zora..
    24. Brezilya’da cezaevinde ayaklanma: 52..
    25. Denizde boğularak ölen asker son..
    26. AK Partililer Malatya’da çay içeçek
    27. Peru'da trafik kazası: 19 ölü
    28. Yemen'e 18 ton ilaç ve tıbbi malzeme..
    29. Gaziosmanpaşa’da çatı yangını
    30. Christian Luyindama kimdir nerelidir?..
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı
    Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı