Ülkede askeri üsse saldırı! 73 örgüt üyesi öldürüldü Somali'nin Bar Sanguni bölgesindeki askeri üsse Eş-Şebab militanları tarafından düzenlenen saldırıda 73 militanın öldürüldüğü açıklandı.

Somali ordusu, ülkenin güneyindeki askeri üsse saldırı düzenleyen Eş-Şebab militanlarını püskürterek 73 militanı öldürdü. Somali medyasındaki haberlere göre, Aşağı Cuba vilayetinin Bar Sanguni bölgesindeki askeri üsse terör örgütü Eş-Şebab militanlarınca bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. '41 Somali askeri öldü' Saldırıyı intihar eylemiyle başlatan Eş-Şebab militanları, Somali ordusunun karadan, müttefiklerinin de havadan karşılık vermesiyle püskürtüldü. Çatışmada 73 Eş-Şebab militanı öldürüldü. Eş-Şebab, 41 Somali askerini öldürdüğünü ileri sürdü. Stratejik öneme sahip Bar Sanguni bölgesi, Cubaland eyaletinin başkenti olan Kismayo şehrine sadece 45 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle stratejik öneme sahip.

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