Ülkede askeri üsse saldırı! 73 örgüt üyesi öldürüldü
Somali'nin Bar Sanguni bölgesindeki askeri üsse Eş-Şebab militanları tarafından düzenlenen saldırıda 73 militanın öldürüldüğü açıklandı.19 Ocak 2019 Cumartesi 15:23
Somali ordusu, ülkenin güneyindeki askeri üsse saldırı düzenleyen Eş-Şebab militanlarını püskürterek 73 militanı öldürdü.
Somali medyasındaki haberlere göre, Aşağı Cuba vilayetinin Bar Sanguni bölgesindeki askeri üsse terör örgütü Eş-Şebab militanlarınca bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi.
'41 Somali askeri öldü'
Saldırıyı intihar eylemiyle başlatan Eş-Şebab militanları, Somali ordusunun karadan, müttefiklerinin de havadan karşılık vermesiyle püskürtüldü.
Çatışmada 73 Eş-Şebab militanı öldürüldü.
Eş-Şebab, 41 Somali askerini öldürdüğünü ileri sürdü.
Stratejik öneme sahip
Bar Sanguni bölgesi, Cubaland eyaletinin başkenti olan Kismayo şehrine sadece 45 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle stratejik öneme sahip.
YORUM YAZ