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Dünya Ülkede akaryakıt zammı kuyruğu! Sürücüler kavga etti
Dünya

Ülkede akaryakıt zammı kuyruğu! Sürücüler kavga etti

Pakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılacağının duyurulmasının ardından binlerce kişi akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştururken, sürücüler arasında zaman zaman kavga çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 23:56:00 - 2022-06-03 00:41:47

Pakistan’da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından zamdan önce akaryakıt almak isteyen binlerce kişinin istasyonlara akın etmesi sonucu uzun kuyruklar oluştu.

Pakistan’da hükümetin akaryakıt fiyatlarını bu geceden itibaren 30 Pakistan Rupisi artırılacağını duyurmasının ardından halk akaryakıt istasyonlarına akın etti.

İstasyonda uzun kuyruklar oluştu

Ülkenin birçok kentinde zamdan önce akaryakıt almak isteyen binlerce kişi, istasyonlarda uzun kuyruklar oluştururken, yer yer sürücüler arasında kavgalar çıktı.

Pakistan Maliye Bakanı Miftah Ismail, eski Başbakan Imran Khan’dan bu ay görevi devralan yeni hükümetin ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve IMF’den kredi programını genişletmesini ve finansmandaki zorlukların hafifletilmesine yardımcı olmak için fonu 2 milyar dolar daha artırmasını istediğini belirtti.

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