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Dünya Ülkede akaryakıt tankeri faciası: En az 40 ölü, onlarca yaralı!
Dünya

Ülkede akaryakıt tankeri faciası: En az 40 ölü, onlarca yaralı!

Haiti’de bir akaryakıt tankeri devrildikten sonrası patladı. Patlama sonucu en az 40 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 16:05:00 - 2021-12-14 16:09:17

Haiti’de akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Haiti’nin Cap-Haitien kentinde bir akaryakıt tankeri devrildikten sonra patladı. Patlamada, tankerden sızan yakıtı toplamak için olay yerine gelen en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Ölü sayısı artabilir

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı.

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