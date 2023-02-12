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Gündem Ülke ‘yüzyılın felaketi’ ile mücadele ediyor! Şahan Gökbakar ise hala mültecilerle
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Ülke ‘yüzyılın felaketi’ ile mücadele ediyor! Şahan Gökbakar ise hala mültecilerle

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem Hatay, Adıyaman, Antep, Malatya başta olmak üzere çevre illerde büyük yıkıma sebep oldu. Seferberlik ilan edilmesini isteyen Şahan Gökbakar acı bilanço ortaya çıktıkça yeni açıklamalar yaptı. Recep İvedik Şahan, "Bugünden itibaren hiçbir geçici sığınmacıymış, mülteciymiş, kaçak Afganmış bu ülkeye sokmayın" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 10:59:00 -
Ülke ‘yüzyılın felaketi’ ile mücadele ediyor! Şahan Gökbakar ise hala mültecilerle

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 ilde yıkıma sebep oldu. Ülkenin ve dünyanın tek derdi bu deprem olmuşken ünlüsünden ünsüzüne herkes depremzedeler için seferber olmuşken, Şahan Gökbakar ‘Recep İvedik’liğini yaptı.

Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından; “Son olarak bugünden itibaren hiçbir geçici sığınmacıymış, mülteciymiş, kaçak Afganmış bu ülkeye sokmayın. Artık bu felaketin etkilediği 13 milyondan fazla kendi insanımıza yardım etme vakti. Sağlık, barınma ve tüm maddi imkanlarımız yabancılara değil sadece kendi insanımıza kullanılmalı" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları ise, dünyanın derdi deprem olmuş senin derdin hala mülteciler’ yorumunu yaptı.

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Yorumlar

Nurettin

Ulan soytarı insan bozuntusu ağzınla mı konuşuyorsun kıçınla mı konuşuyorsun boyun aşan büyük büyük laflar ediyorsun git soytarılığa devam et sen

uloan İVEDİK ruhlu cahil apaçi şahan! dün çanakkalede beraber öldük suriye-afgan-yemen kökenli müslüman kardeşlerimizle, dün fakir afgan-pahistan-hindistanlı kardeşlerin fedakar bağışlarıyla istiklal harbinde ve işbankasında yardım gördük..BUGÜN DEPREMDE

uloan İVEDİK ruhlu cahil apaçi şahan! dün çanakkalede beraber öldük suriye-afgan-yemen kökenli müslüman kardeşlerimizle, dün fakir afgan-pahistan-hindistanlı kardeşlerin fedakar bağışlarıyla istiklal harbinde ve işbankasında yardım gördük..BUGÜN DEPREMDE BİRLİKTE ÖLÜYORUZ!!! sen kimsin ki dün dağdan gelip bu bağın gönül-kan sahiplerinin torunlarını bağdakini kovuyorsun ırkçı faşist ahmaklık yapıyorsun? haddini bil tarih oku, tövbe et "yeni taşındığın şükür bilmez beyaz mahallene rağmen"özür dile... hemen
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