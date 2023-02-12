Ülke ‘yüzyılın felaketi’ ile mücadele ediyor! Şahan Gökbakar ise hala mültecilerle

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 ilde yıkıma sebep oldu. Ülkenin ve dünyanın tek derdi bu deprem olmuşken ünlüsünden ünsüzüne herkes depremzedeler için seferber olmuşken, Şahan Gökbakar ‘Recep İvedik’liğini yaptı.

Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından; “Son olarak bugünden itibaren hiçbir geçici sığınmacıymış, mülteciymiş, kaçak Afganmış bu ülkeye sokmayın. Artık bu felaketin etkilediği 13 milyondan fazla kendi insanımıza yardım etme vakti. Sağlık, barınma ve tüm maddi imkanlarımız yabancılara değil sadece kendi insanımıza kullanılmalı" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları ise, dünyanın derdi deprem olmuş senin derdin hala mülteciler’ yorumunu yaptı.