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Gündem İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Sokak hayvanları sorunu bitecek
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Sokak hayvanları sorunu bitecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Sokak hayvanları sorunu bitecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hedefimiz; yıl sonuna kadar sahipsiz hayvanların tamamının uygun bakım evlerine ve doğal yaşam alanlarına alınmasını sağlayarak vatandaşlarımızın güvenliğini ve hayvanların yaşam hakkını birlikte koruyan kalıcı bir sistemi hayata geçirmektir." açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; Ankara’da açıklamalarda bulundu.

Bakan Çifçi'nin ifadeleri şöyle:

Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yürüttüğümüz çalışmaları, AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Özlem Zengin, Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sayın Hulusi Akar ve AK Parti milletvekillerimizle gerçekleştirdiğimiz İstişare ve Değerlendirme Toplantımızda kapsamlı şekilde ele ın güvenliği, hayvan refahının korunması ve şehirlerimizde sürdürülebilir bir yaşam düzeninin tesis edilmesi amacıyla bakım evleri ve doğal yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız ülke genelinde devam ediyor.

 

Sahipsiz sokak hayvanları, 51 ilin tamamında ve Türkiye genelinde yüzde 83 oranında toplanmış ve barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alınmış durumda.

30 büyükşehrimizin toplanma oranı yüzde 74'e çıkarken, toplama işlemleri Erzurum, Mardin, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Kayseri, Sakarya, Denizli, Konya, Balıkesir, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta tamamlanmıştır. Geriye kalan 18 büyükşehirden Ankara'da yüzde 99, Van ve Malatya'da yüzde 91, Muğla'da yüzde 89, Tekirdağ'da yüzde 87, Samsun'da yüzde 82, Trabzon'da yüzde 80, Hatay'da yüzde 76, Kocaeli'nde yüzde 71, Antalya'da yüzde 68, Adana'da yüzde 64, Eskişehir'de yüzde 59, Bursa'da yüzde 58, İstanbul'da yüzde 49, Aydın'da yüzde 47, Ordu'da yüzde 38, İzmir'de yüzde 35 ve Diyarbakır'da yüzde 27 seviyesine ulaşılmıştır.

 

Mülki idare amirlerimiz, ilgili kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Hedefimiz; yıl sonuna kadar sahipsiz hayvanların tamamının uygun bakım evlerine ve doğal yaşam alanlarına alınmasını sağlayarak vatandaşlarımızın güvenliğini ve hayvanların yaşam hakkını birlikte koruyan kalıcı bir sistemi hayata geçirmektir.

Allah'ın izni ile Türkiye Yüzyılı'nı daha güvenli, daha düzenli ve daha yaşanabilir şehirlerle inşa etmeye devam edeceğiz.

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