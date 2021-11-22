Ülke yönetimi değişmiş ve uçuşlar durdurulmuştu: O ülkeden Ankara'ya ilk uçuş yapıldı!
Taliban’ın başkent Kabil’e girmesinin ardından durdurulan uçuşlar yeniden başlıyor. Afganistan’ın ulusal havayolu şirketi Ariana Afghan Airlines, ülkenin başkenti Kabil’den Ankara’ya uçuşların yeniden başladığını duyurdu.
Afganistan’ın ulusal havayolu şirketi Ariana Afghan Airlines, ülkenin başkenti Kabil’den Ankara’ya uçuşların yeniden başladığını açıkladı.
Afganistan’ın ulusal havayolu şirketi Ariana Afghan Airlines, ülkenin başkenti Kabil’den Ankara’ya uçuşların yeniden başladığını açıkladı.
Afganistan Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Nazar Muhammet Mutmain de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ariana Afghan Airlines (20 Kasım'da) Ankara’ya uçuşlara başladı. Başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.