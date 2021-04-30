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Dünya Ülke yine kana bulandı! Ölüler var
Dünya

Ülke yine kana bulandı! Ölüler var

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Hıncan ilçesinde düzenlediği silahlı saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 14:49:00 -
Ülke yine kana bulandı! Ölüler var

Hıncan Kaymakamı Abdul Nasır Rasih, basına yaptığı açıklamada, militanların, Hıncan'ın Mahmudzey köyünde bir askerin evine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda askerin ailesi ve akrabalarından 7 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rasih, saldırının ardından güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığını kaydetti. Rasih, çıkan çatışmada 2 militanın öldürüldüğünü belirtti. Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da 2021'in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Sivil ölümlerinde, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 29 artış yaşandığı ifade edilen açıklamada, bu can kayıplarının yüzde 43,5'inden Taliban, yüzde 17'sinden hükümet yanlısı gruplar, yüzde 5'inden terör örgütü DEAŞ, geri kalanından ise devlete muhalif gruplar sorumlu tutulmuştu.

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