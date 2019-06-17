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Ülke üretimine katkı sunmak için kaz çiftliği kurdu

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde iş adamı Ömer Kasap, ülke üretimine katkı sunmak amacıyla kaz çiftliği kurdu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:39
Ülke üretimine katkı sunmak için kaz çiftliği kurdu

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde iş adamı Ömer Kasap, ülke üretimine katkı sunmak amacıyla kaz çiftliği kurdu.


Van’da 12 yıldır kalorifer kazanı üretimi yapan iş adamı Ömer Kasap, bölgede doğalgazın yaygınlaşmasıyla birlikte işlerinde düşüş yaşadı. Bunun üzerine Kasap, kardeşinden gelen öneri üzerine kaz çiftliği kurmaya karar verdi. Birçok kaz çiftliğine giderek araştırma yapan Kasap, Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi’nde yer alan arazilerinde bir çiftlik kurdu. 3 ay önce Aksaray’dan getirdiği Fransız G35 ve G36 cinsinden kaz civcivlerini kurulan çiftliğe kazandıran Kasap, bu civcivleri özenle yetiştirmek için kolları sıvadı. Ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 850 adet kaz yetiştiren ve kaz üretimine başarılı bir giriş yapan Kasap, yakın zamanda kuluçka makinesiyle elde edeceği kaz civcivlerini pazarlamayı hedefliyor. Kasap, şimdiden yurt içi ve yurt dışından 5 binin üzerinde civciv talebi aldı.


İHA muhabirine konuşan Vanlı iş adamı Ömer Kasap, kalorifer kazanı imalatından sonra kurduğu çiftlikte kaz üretimi yaptığını belirtti. Çiftlikte kaz üretimi yaparak bölgeye pazarlamayı hedeflediklerini ifade eden Kasap, “Van merkezde 12 yılıdır stokerli otomatik kömür kazanları yapıyoruz. Son zamanlarda doğalgazın bölgede yayılmasından dolayı iş potansiyelimiz düştü ve pastamız küçüldü. Bu yüzden yeni bir iş arayışına girdik. Bu sırada kardeşim kaz üretimi fikrini sundu. Kaz üretimi yapmadan önce ön araştırma yaptık. Piyasada çok çeşit kaz var ama biz en iyisini yapalım dedik. Biz de Fransız G35 ve G36 cinsinden kazları Aksaray’dan bir haftalık civciv olarak buraya getirdik. Burada besleyerek büyüktük. Biz de burada kaz üretimi yaparak bölgeye pazarlamayı hedefliyoruz” dedi.



“5 binin üzerinde civciv talep edildi”


Özenle besledikleri civcivlerin 3 ay sonra büyüdüklerini dile getiren Kasap, “Şu an 850’ye yakın kazımız var. Bunları büyütüp damızlığını seçeceğiz. Burada kuluçka makinesini kuracağız ve önümüzdeki bahar aylarından itibaren civciv kazlarımızı bölgeye sevk etmeyi planlamaktayız. Çiftliğimiz avantajlı bir konumda olduğu için günlük çok sayıda insan bu kazlardan almak istiyor. Şu an itibariyle 5 binin üzerinde civciv talep edildi.İran ve Irak’tan gelip çiftliğimizi gezenler oldu. Onlar da hem yumurta hem de civciv siparişi verdi” diye konuştu.



“Bölge insanını üretime teşvik etmek istiyoruz”


Yaptığı araştırmalara göre sektörün önü açık olduğunu ifade eden Kasap, sermayesi ve arazisi olan insanların bu işe yönelmesini tavsiye etti. İnsanların kendi işini yapmasını ve bir yerlerden beklenti içinde olmamasını öneren Kasap, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Devlet üretim noktasında elinden gelen gayreti gösterdiği gibi bizler de biraz elimizi taşın altına koyalım. Bölge insanını üretime teşvik etmek istiyoruz. Bir Kars da niye biz olmayalım? Bir Kars da biz olalım ve ihracat konusunda bu ilimize destek olalım. Biz de ucuz et yiyelim ve insanların ucuz et yemesini sağlayalım.”

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:39
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