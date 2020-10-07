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Seyahat Ülke ülke seyahat edenler dikkat! Salgın döneminde başlıyor, dünyada ilk
Seyahat

Ülke ülke seyahat edenler dikkat! Salgın döneminde başlıyor, dünyada ilk

Covid pasaport uygulaması için denemeler, karantinaya alınma riski olmadan uluslararası seyahate izin verecek teknolojiyi test etmek için bu hafta İngiltere Londra’daki Heathrow Havalimanı’nda yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 20:55:00 -
Ülke ülke seyahat edenler dikkat! Salgın döneminde başlıyor, dünyada ilk

United Airlines ve Cathay Pacific'teki yolcular, 'CommonPass' adlı bir cep telefonu uygulamasını denemeye başlıyor. Uygulamanın, dijital bir sağlık geçiş sertifikası görevi göreceği ifade edildi. Söz konusu uygulamada, kişinin koronavirüs test durumunu ve aşı olup olmadığına ilişkin bilgilerin yer alacağı aktarıldı. Öte yandan, uygulamanın henüz 'test' aşamasında olduğu, Londra, New York, Hong Kong ve Singapur uçuşlarını yapan gönüllü kişilerce deneneceği ifade edildi. Ayrıca, uygulama sayesinde karantina riski altında olmadan uluslararası seyahat edilmesinin önünün açılacağı düşünülüyor.

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