Ülke teyakkuzda! 2,5 kilometre yükseğe gaz ve kül püskürtmeye başladı
Meksika'da geçen yıl eylül ayında meydana gelen 7.1 şiddetindeki depremin ardından harekete geçen Popocatepetl Yanardağı'nın son iki gündür 2,5 kilometre yükseğe gaz ve kül püskürtmeye başladığı bildirildi.04 Aralık 2018 Salı 16:41
Meksika'nın başkenti Meksiko'nun 70 kilometre güneyinde yer alan Popocatepetl Yanardağı'nın gaz ve kül püskürtmeye başladığı bildirildi.
Halk uyarıldı
Ulusal Afet Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, yanardağın son iki gündür 2,5 kilometre yükseğe gaz ve kül püskürttüğünün tespit edildiği belirtildi ve halktan yanardağa fazla yaklaşmamaları istendi.
Yer bilimciler başkent Meksiko'da geçen yıl eylülde gerçekleşen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından yanardağdaki volkanik etkinliğin arttığına dikkati çekti.
1994'ten bu yana aktif
Adı Aztek dilinde "duman püskürten dağ" anlamına gelen Popocatepetl Yanardağı, 1994'ten bu yana aktif.
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