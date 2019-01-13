Ülke tarihinin en yüksek miktarı ele geçirildi, gözaltına alınan olmadı!
Surinam'ın başkenti Paramaribo'da bir limanda ülke tarihinde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtilen 2 tondan fazla kokain ele geçirildi. Fakat olayla ilgili gözaltına alınan kimse olmadı.13 Ocak 2019 Pazar 14:58
Güney Amerika ülkesi Surinam'da 2 tondan fazla kokain ele geçirildi.
Polis, başkent Paramaribo'daki bir limanda 8 konteynerde pirinç torbalarına yerleştirilen 2 bin 300 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı.
Gözaltına alınan olmadı
Avrupa'ya gönderilmesi planlanan kokainin, ülke tarihinde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.
Olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.
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