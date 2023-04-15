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Gündem Ülke tarihinde bir ilk! ABD için ezan vakti
Gündem

Ülke tarihinde bir ilk! ABD için ezan vakti

Yeniakit Publisher
2023-04-15 05:34:00 -
Ülke tarihinde bir ilk! ABD için ezan vakti

ABD'de Minneapolis Belediye Meclisi kentte yıl boyunca ezanın günde 5 vakit olarak açıktan okunmasına karar verdi.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis şehrinde, günde 5 defa ezan okunması kararlaştırıldı.

ABD TARİHİNDE İLK KEZ

Minneapolis Belediye Meclisi tarafından alınana karar göre, ülke tarihinde ilk defa büyük bir şehirde ezanın günde beş kez halka açık şekilde okunmasına oy birliğiyle karar verdi.

Ramazanda yapılan oylama ile meclis, özellikle sabah ve yatsı vakitlerinde ezanın açıktan okunmasının önünde engel olarak duran şehrin gürültü yönetmeliğindeki ilgili sınırlayıcı maddeleri değiştirdi.

Oylamayı izleyen şehirdeki Nur Camisi imamı Mohammed Dukulfy, sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Minneapolis şimdi tüm dinler için bir şehir haline geldi." ifadesini kullandı.
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Minnesota Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Jaylani Hussein de 5 vakit ezan izninin, "din özgürlüğü üzerine kurulu bir ulusun dünyaya sözünü yerine getirdiğini" gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl belediye meclisinden ezanın açıktan okunması için izin çıkmış ancak söz konusu gürültü yönetmeliğindeki sınırlamalar nedeniyle sabah ve yatsı ezanları kapsam dışında kalmıştı.

Yaklaşık yarım milyon nüfusa sahip Minneapolis şehrinin belediye meclisindeki 13 kişiden 3'ü Müslüman üyeden oluşuyor.

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