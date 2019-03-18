Ülke şokta! Toprak kaymasının bilançosu ağırlaşıyor Çin’in Şansi eyaletinde toprak kayması meydana geldi. Yaşanan olayda 10 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Çin’in Şansi eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında en az 10 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalanlar için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çin'in Şansi bölgesinde meydana gelen heyelanda 10 kişi yaşamını yitirdi. Halen toprak altında olduğunu tahmin edilen en az 10 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazdan 13 kişi ise yaralı olarak çıkarıldı.

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