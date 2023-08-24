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Dünya Ülke şokta! Terör örgütü 42 kadın ve kız çocuğunu kaçırdı
Dünya

Ülke şokta! Terör örgütü 42 kadın ve kız çocuğunu kaçırdı

Yeniakit Publisher
2023-08-24 20:55:00 -
Ülke şokta! Terör örgütü 42 kadın ve kız çocuğunu kaçırdı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram, düzenlediği saldırıda 42 kadın ve kız çocuğunu kaçırdı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Jere bölgesinde odun toplamaya giden bölge sakinlerine saldırı düzenledi.

Saldırıda 42 kadın ve kız çocuk kaçırıldı, 4 kadın Boko Haram'ın elinden kaçmayı başardı.

On binlerce kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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