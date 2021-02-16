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Dünya Ülke şokta! Otobüs kanala düştü, 40 kişi öldü
Dünya

Ülke şokta! Otobüs kanala düştü, 40 kişi öldü

Hindistan’ın Madhya Pradeş eyaletinde bir yolcu otobüsü kanala düştü. Kazada 40 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan Başbakanı kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine para yardımı yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 16:13:00 -
Ülke şokta! Otobüs kanala düştü, 40 kişi öldü

Hindistan’da Madhya Pradeş eyaletine bağlı Sidhi ilçesinin Patna köyü yakınlarında bir yolcu otobüsü sabah 8.30 sıralarında köprüden su kanalına düştü. Kaza sonucu 60’tan fazla yolcu taşıdığı belirtilen otobüsteki 40 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

7 kişi kurtarıldı

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken 7 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Vilayetin emniyet müdürü Shivraj Singh Chouhan, durumu görüşmek için bir topantı çağrısında bulunurken, otobüsün kanaldan çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Ölenlerin ailelerine para yardımı yapılacak

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 200 bin rupi ( 19 bin 35 lira), ağır yara alanlara ise 50 bin rupi (4 bin 758 lira) destek sağlanacağını belirttiği ifade edildi.

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