Ülke şokta! Kum fırtınası can almaya devam ediyor
Irak'ın Kerbela ve Necef illerinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.29 Nisan 2019 Pazartesi 23:00
Irak’ın güneyini etkisi altına alan kum fırtınası 5 kişinin ölmesine, 80’den fazla kişinin yaralanmasına yol açtı.
Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, özellikle Kerbela ve Necef illerinde etkili olan kum fırtınasının Kerbela’da 4, Necef'te ise 1 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirildi.
Duvar ve binaların çökmesi nedeniyle maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, fırtına nedeniyle Necef Havalimanı’nda uçak seferlerinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.
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