Ülke şokta! Kum fırtınası can almaya devam ediyor Irak'ın Kerbela ve Necef illerinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Irak’ın güneyini etkisi altına alan kum fırtınası 5 kişinin ölmesine, 80’den fazla kişinin yaralanmasına yol açtı. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, özellikle Kerbela ve Necef illerinde etkili olan kum fırtınasının Kerbela’da 4, Necef'te ise 1 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirildi. Duvar ve binaların çökmesi nedeniyle maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, fırtına nedeniyle Necef Havalimanı’nda uçak seferlerinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

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