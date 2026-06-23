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Dünya Koruyucusunun verdiği süre doldu! Sınırsız hareket edemeyecekler
Dünya

Koruyucusunun verdiği süre doldu! Sınırsız hareket edemeyecekler

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Koruyucusunun verdiği süre doldu! Sınırsız hareket edemeyecekler

İsrail basını, ABD’nin İsrail’e Lübnan’da tanıdığı “sınırsız hareket” alanının sona erdiğini öne sürdü. Haberde, Washington yönetiminin Tel Aviv’e yalnızca Lübnan’da değil, farklı cephelerde de yeni kısıtlamalar getirdiği iddia edildi.

İsrail basını, ABD’nin İsrail’e Lübnan’da verdiği “sınırsız hareket” yetkisinin sona erdiğini yazdı. İsrail Kanal 13 televizyonunun üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv yönetimi son haftalarda Washington’dan Lübnan sahasına ilişkin yeni mesajlar aldı.

Haberde, İsrail’in Lübnan’da kısıtlama olmaksızın hareket etme döneminin kapandığı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’e farklı alanlarda da sınırlar çizdiği öne sürüldü.

İsrail Kanal 13 televizyonunun üst düzey bir yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı habere göre, İsrail'in son haftalarda ABD'den aldığı mesaj, Lübnan'da kısıtlama olmaksızın hareket etme yetkisinin sona erdiği yönünde oldu.

Habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "güney Lübnan'daki güçlerin tam hareket özgürlüğüne sahip olduğu" iddiasına rağmen, ABD Başkanı Donald Trump İsrail'e sadece Lübnan'da değil diğer alanlarda da kısıtlamalar getirdi.

Üstelik ABD'nin İsrail'e yönelik kısıtlamaları birçok cephede genişledi. İsrailli siyasetçiler de orduya Lübnan'da izin verilen ve yasaklanan hareketlerin kapsamını belirten direktifler verdi.

Bu direktiflerle, "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölge içinde hareket özgürlüğüne izin verilirken, başkent Beyrut ve Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti gibi daha uzak bölgelerde operasyonlar yasaklandı.

İsrail'in Gazze cephesindeki faaliyetlerine de yer verilen habere göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüşmek üzere üst düzey ordu komutanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Bu toplantının ana gündemini ise "Hamas'ın artan gücü" oluşturdu.

Toplantıda Hamas'ı silahsızlandırmayı amaçlayan ve farklı yoğunluklarda gerçekleştirilebilecek geniş çaplı bir askeri operasyon başlatılması konusu masaya yatırıldı.

Ancak toplantıya katılanlar, Trump'ın Gazze'de herhangi bir geniş çaplı operasyona karşı çıkabileceği ve Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda esneklik gösterebileceği yönünde endişelerini dile getirdi.

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