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Dünya Ülke şokta! İki askeri uçak havada çarpıştı: 1 ölü
Dünya

Ülke şokta! İki askeri uçak havada çarpıştı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2023-07-02 23:10:00 -
Ülke şokta! İki askeri uçak havada çarpıştı: 1 ölü

Kolombiya’da askeri eğitim uçuşu sırasında iki askeri uçağın havada çarpışması sonucu 1 pilot hayatını kaybetti.

Kolombiya’nın Villavicencio şehrindeki Apiay Hava Üssü'nde dün eğitim uçuşu için havalanan Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet T-27 tipi savaş uçağı havada çarpıştı. Kaza sonucu uçaklardan biri alev alarak düşerken, diğer uçak ise acil iniş yaptı.

Kazada, Pilot Yarbay Mario Andres Espinoza Gonzalez hayatını kaybederken, Gonzalez ile aynı uçakta bulunan diğer pilot ise son anda uçaktan kendini fırlatarak kazadan sağ kurtuldu.

Soruşturma başlatıldı

Kolombiya Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, yaşanan kaza sonucu Pilot Yarbay Gonzalez’in hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyulduğu dile getirilerek, kazanın nedenlerinin araştırılması için soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde iki uçağın havada çarpıştığı ve birinin alev alarak düştüğü görüldü.
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