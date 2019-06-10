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Ülke şokta! Eski cumhurbaşkanı tutuklandı

Pakistan'ın 11. Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, rüşvet soruşturması kapsamında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:27
Ülke şokta! Eski cumhurbaşkanı tutuklandı

Pakistan'ın 11. Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, rüşvet yoluyla elde ettiği paraları sahte hesaplar aracılığıyla yurt dışına transfer ederek yolsuzluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Pakistan'ın 11. Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, rüşvet yoluyla elde ettiği paraları sahte hesaplar aracılığıyla yurt dışına transfer ederek yolsuzluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Tutuklama, tutuksuz yargılanmak üzere başvuruda bulunan Asıf Ali Zerdari'ye bugün İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından verilen olumsuz yanıtın ardından geldi.

Gün içinde İslamabad'da görülen davanın ardından evine giden Zerdari, buraya gelen Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) yetkilileri ve polis tarafından tutuklandı.

Eş başkanı olduğu Pakistan Halk Partisi destekçilerinin protesto düzenlediği evin önünde geniş güvenlik önlemi alan polis, aynı davadan yargılanan Zerdari'nin kardeşi Feryal Talpur hakkında ise işlem yapmadı.

Zerdari'nin İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından verilen kararı Anayasa Mahkemesine götürme hakkı var.

Soruşturma 2015'te başlatıldı

Federal Soruşturma Bürosu (FIA) tarafından 2015'te başlatılan soruşturma kapsamında Zerdari'nin de aralarında olduğu 7 kişinin yaklaşık 4,4 milyar Pakistan Rupisi'ni 29 sahte hesap aracılığıyla yurt dışındaki bankalara gönderdiği iddia edilmişti.

Gönderilen paranın yaklaşık 30 milyon rupilik kısmının iki farklı dönemde Zerdari Group şirketinden gönderildiği öne sürülürken, bu hesaplar aracılığıyla gönderilen paraların rüşvet yoluyla elde edildiği ifade edilmişti.

Konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi tarafından da bir soruşturma heyeti oluşturulmuş, bu heyet 33 sahte hesap daha ortaya çıkarıp bu hesapları kullanan kişilerin sayısının 7 değil 170 olduğunu mahkemeye sunmuştu.

Zerdari, geçtiğimiz yıl başlayan davada kefaret ödeyerek tutuksuz yargılanmıştı.

Bugün dolan kefaret süresini uzatmayı talep eden Zerdari'ye İslamabad Yüksek Mahkemesi ret yanıtı vermişti.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:27
  1. Asıf Ali Zerdari

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