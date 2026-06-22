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Gündem 1 milyonu aştı! Ankara'da AK Parti'ye üyelik yağmuru
Gündem

1 milyonu aştı! Ankara'da AK Parti'ye üyelik yağmuru

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1 milyonu aştı! Ankara'da AK Parti'ye üyelik yağmuru

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yapığı açıklamada "AK Parti Ankara İl Teşkilatına üye sayısı 1 milyonu aştı" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara İl Teşkilatına üye sayısının 1 milyonu aştığını söyledi.

Özcan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada, diğer siyasi partilerin Türkiye genelindeki üye sayılarının, AK Parti Ankara teşkilatının üye sayısına dahi ulaşamadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık döneminde il başkanları toplantısında seçmen sayısının şehirdeki üye oranı için yüzde 25 hedefi verdiğini hatırlatan Özcan, bugün yüzde 25,2'lik orana ulaştıklarını ve bu hedefi tutturmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

 

Özcan, teşkilata üye sayısının Ankara'da 1 milyonu aştığını, Türkiye genelinde ise en az 12 milyon üyenin olduğunu vurguladı.

"Türkiye Yüzyılı"na hazır olduklarını dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"Bu aziz milletimizin bize emanet ettiği değerlere sahip çıkmaya hazırız. Ay yıldızlı bayrağımızı daima göklerde dalgalandırmaya, ezanlarımızın bu vatan topraklarında ebediyen yükselmesi için çalışmaya hazırız. Allah'ın izniyle milletimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkmaya hazırız. 2053'e, bize gösterdiğiniz gibi hedeflere, 2071'e yürümeye hazırız. Mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve merhametin yanında durmaya hazırız. Milletin iradesine parmak sallayanlara karşı dimdik durmaya hazırız. Kaos üzerinden siyaset üretenlere karşı dimdik durmaya hazırız."

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Yorumlar

misafir

Türkiye güçlülerin hukunu haketmiyor. değişmesi lazım. Bu motto ile geldiniz, bu motto ile gideceksiniz. ayağını bastığınız yer sallanıyor dikkat edin.
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