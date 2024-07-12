Ülke satın alır: Elon Musk’ın serveti 10 günde öyle bir arttı ki...

Dünyanın en zengin isimlerinden Elon Musk, servetini 10 günde 67 milyar dolar artırdı.

Tesla CEO’su Elon Musk, 10 gün içinde servetine 67 milyar dolar ekledi.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, Elon Musk'un net serveti Tesla hisselerinin 10 günlük galibiyet serisi sırasında 67 milyar dolar arttı.

Yeniden dünyanın en zengin insanı

Insider’dan Matthew Fox’un haberine göre, Elon Musk'un net serveti, Salı günkü seansta Tesla hisselerinin uzun süredir devam eden galibiyet serisinin ortasında 67 milyar dolar arttı ve onu bir kez daha dünyanın en zengin insanı yaptı. Tesla hisseleri Salı günü yükselişle kapanarak 10 günlük bir galibiyet serisi yakaladı ve Haziran ayının sonundan bu yana yüzde 44 oranında artış kaydetti.

Bloomberg'in verilerine göre, 10 günlük artış Musk'ın net servetini 274 milyar dolara çıkardı. Tesla hisseleri Çarşamba günü ise yaklaşık yüzde 0,5 oranında düşüş yaşadı.

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Zorlu yükseliş

Musk için kaderin tersine dönmesi epey olaylı ve dramatik oldu. Tesla hisseleri Nisan ayında 52 haftanın en düşük seviyesine ulaşırken Musk'ın servetinin net değeri yılbaşından bugüne 65 milyar dolar azalmıştı.

Ancak Tesla hisseleri dibe vurduğundan beri Musk'ın net değeri 110 milyar dolar arttı. Tesla'nın kazanımları, şirketin ikinci çeyrekte beklenenden daha iyi araç teslimatları rapor ettiği bir dönemde ve şirketin 8 Ağustos'ta tanıtılması planlanan 'robotaxi' etrafındaki heyecanın arttığı bir dönemde geldi.

Robotaxi lansmanı

Stocklytics analisti Neil Roarty, “Belki de en büyük faktör, şirketin Uber ve diğer araç paylaşımı uygulamalarına meydan okuyabilecek, tamamen kendi kendine sürüş yapabilen bir araba filosu olan Tesla'nın 'robotaxi'sine yönelik artan heyecandır. Musk, robotaxi'nin 8 Ağustos'ta tanıtılacağını söyledi. Bir aydan az bir süre kaldı, yatırımcılar bu konuda büyük bahis oynuyor” şeklinde konuşuyor.

Musk'ın 274 milyar dolarlık serveti, onu şu anda dünyanın en zengin ikinci insanı olan Jeff Bezos'tan 53 milyar dolar daha zengin kılıyor.

Kendi rekorundan hala uzakta

Musk'ın Kasım 2021'de ulaştığı 338 milyar dolarlık rekor net servetine ulaşmak için hâlâ kat etmesi gereken epey yol bulunuyor. Musk'ın servetinin büyük kısmı Tesla hisselerine bağlı; hisselerinin değeri şu anda yaklaşık 108 milyar dolar değerinde.

Musk’ın servetinin ikinci kaynağı ise SpaceX'teki 82 milyar dolarlık hissesi. Musk'ın sahip olduğu diğer şirketler arasında xAI, sosyal medya şirketi X, The Boring Company ve Neuralink yer alıyor.