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Spor Ülke puanımıza Galatasaray dopingi
Spor

Ülke puanımıza Galatasaray dopingi

Avrupa kupalarında gruplardaki 5. maçlar geride kaldı. Türkiye, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladığı gecede ülke puanı sıralamasında iki basamak yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 11:31:00 -
Ülke puanımıza Galatasaray dopingi

Avrupa kupalarında gruplardaki 5. maçlar geride kaldı. Türkiye, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladığı gecede ülke puanı sıralamasında iki basamak yükseldi.

Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında geçen sezon 13. sıraya düşerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme şansını kaybederken, bu sezon daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Ülke puanı klasmanında 19. sıraya kadar gerileyen Türkiye, bu hafta oynanan Avrupa maçlarından sonra 16. sıraya yükseldi.

Türkiye, gruplardaki 5. maçlar öncesi 18. sıraydaydı. Beşiktaş'ın Ajax'a, Fenerbahçe'nin ise Olimpiakos mağlup olduğu haftada Galatasaray'ın Marsilya galibiyetiyle gelen tur bileti Türkiye'yi 18. basamaktan 16. sıraya taşıdı. UEFA organizasyonlarında yer alan ekipler alacakları puanlarla Türkiye'yi ilk 15 içine sokamazsa, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı 5'ten 4'e düşecek.

Türk takımlarından Trabzonspor ve Sivasspor eleme turlarında Avrupa'ya veda ederken, gruplara kalan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe oynadıkları toplam 15 grup maçından sadece 4 galibiyet çıkartabildi.

Alınacak her puanın büyük önem arz ettiği sezonda Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda maçında Borussia Dortmund'a konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 9 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe Eintracht Frankfurt'u konuk ederken, Galatasaray da İtalya'da Lazio ile liderlik mücadelesi verecek.

Ülke takımlarının sezon içinde topladığı puanların, aynı dönemde o ülke adına yarışmalara katılan ekip sayısına bölünmesiyle, sezonluk puanlar ortaya çıkıyor. Örneğin X ülkeden Avrupa kupalarına katılan 5 takım 30 puan toplarsa, bu ülkenin sezonluk puanı 6 olarak gerçekleşmekte. Bu yöntemle yapılan son beş sezonun ortalamasıyla da ülke puanı oluşur ve Avrupa kupalarına gönderilebilecek takım sayısı belirlenir.

Türkiye ilk 15 için Hırvatistan, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Çekya ile kıyasıya bir yarış içinde.Ülke puanı klasmanında an itibarıyla 11 ila 20. sıradaki ülkelerin puanları şöyle:

11- Ukrayna 31.400 12- Sırbistan 29.875 13- Belçika 29.800 14- İsviçre 28.675 15- Yunanistan 25.950 16- Türkiye 25.900 17- Kıbrıs Rum Kesimi 25.875 18- Danimarka 25.875 19- Hırvatistan 25.650 20- Çekya 25.600

 

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