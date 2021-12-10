Ülke puanı son durum | Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu?
Ülke puanı güncel | Türkiye'nin UEFA ülke puanı klasmanındaki yeri merak konusu oldu. Temsilcilerimizin Avrupa arenasında aldığı sonuçlar ülke puanında sıralamayı değiştiriyor. Bu sebeple son oynanan maçlarla birlikte Türkiye'nin ülke puanı merak konusu oldu. Peki, ülke puanı kaç? Türkiye ülke puanında Yunanistan'ı geçti mi?
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye haftaya 16.sırada girdi. Temsilcilerimizin oynadığı maçların ardından ülke puanı ve sıralaması değişti. Peki, ülke puanı ne oldu?
Ülke puanı son durum | Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu?
Ülke puanı sıralamasında haftaya 16.sırada giren Türkiye; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı beraberliklerin ardından Yunanistan'ı geçerek 15.sıraya yükseldi.
Türkiye’nin ilk 15 takım içerisinde yer alması son derece önemli. Ülke puanı Türkiye’den Avrupa Kupaları’na katılacak takım sayısını etkiliyor.
Türkiye, bu sezon ilk 15 içine giremezse Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da 5'ten 4'e düşecek. Bu durumda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme (play-off) oynayacak.
Türkiye ilk 15 içerisinde yer alamazsa UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek. Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.
14- İsviçre 29,675
15- Türkiye 26,9
16- Yunanistan 26,7
17- Hırvatistan 26,65
18- Danimarka 26,575
19- Çekya 26,4
20- Kıbrıs Rum Kesimi 26,375