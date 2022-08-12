Ülke olarak ne kadar petrol tüketiyoruz? Listeyi yayınladılar! İşte Türkiye'nin sırası
Global Fire Power 'Ülkelere göre petrol tüketimi' listesi 2022'yi yayınladı. İşte Türkiye'nin de listede yer aldığı dünyanın en çok petrol tüketen 30 ülkesi...
Global Fire Power 'Ülkelere göre petrol tüketimi' listesi 2022'yi yayınladı.
Türkiye'nin de bulunduğu liste şu şekilde:
Bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre)
30- Polonya: Günlük ortalama 649 bin 600 varil
29- Venezuela: Günlük ortalama 659 bin varil
28- Malezya: Günlük ortalama 704 bin varil
27- Arjantin: Günlük ortalama 806 bin varil
26- Irak: Günlük ortalama 826 bin varil
25- Mısır: Günlük ortalama 878 bin varil
24- Birleşik Arap Emirlikleri: Günlük ortalama 896 bin varil
23- Hollanda: Günlük ortalama 945 bin 500 varil
22- Tayvan: Günlük ortalama 962 bin 500 varil
21- Türkiye: Günlük ortalama 989 bin 900 varil
20- Avustralya: Günlük ortalama 1 milyon 175 bin varil
19- İtalya: Günlük ortalama 1 milyon 236 bin varil
18- İspanya: Günlük ortalama 1 milyon 296 bin varil
17- Singapur: Günlük ortalama 1 milyon 322 bin varil
16- Tayland: Günlük ortalama 1 milyon 326 bin varil
15- İngiltere: Günlük ortalama 1 milyon 584 bin varil
14- Endonezya: Günlük ortalama 1 milyon 601 bin varil
13- Fransa: Günlük ortalama 1 milyon 705 bin varil
12- İran: Günlük ortalama 1 milyon 804 bin varil
11- Meksika: Günlük ortalama 1 milyon 984 bin varil
10- Kanada: Günlük ortalama 2 milyon 445 bin varil
9- Almanya: Günlük ortalama 2 milyon 460 bin varil
8- Güney Kore: Günlük ortalama 2 milyon 584 bin varil
7- Brezilya: Günlük ortalama 2 milyon 956 bin varil
6- Suudi Arabistan: Günlük ortalama 3 milyon 287 bin varil
5- Rusya: Günlük ortalama 3 milyon 650 bin varil
4- Japonya: Günlük ortalama 3 milyon 894 bin varil
3- Hindistan: Günlük ortalama 4 milyon 521 bin varil
2- Çin: Günlük ortalama 12 milyon 470 bin varil
1- ABD: Günlük ortalama 19 milyon 960 bin varil