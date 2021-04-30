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Dünya Ülke koronavirüse teslim oldu! Ölü sayısı 400 bini aştı
Dünya

Ülke koronavirüse teslim oldu! Ölü sayısı 400 bini aştı

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke olan Brezilya'da virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 400 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 00:41:00 -
Ülke koronavirüse teslim oldu! Ölü sayısı 400 bini aştı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 401 bin 186'ya, 69 bin 389 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 14 milyon 590 bin 678 yükseldi.

Ülkede 25 Mart'tan bu yana Kovid-19 nedeniyle 100 bin 501 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

İyileşenlerin sayısı 13 milyon 152 bin 118 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son dönemde hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

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