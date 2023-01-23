  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Wagner'in üst düzey üyesi Norveç'e sığınmak istemişti! Gözaltına alındı

Selahattin Demirtaş önce fırçaladı sonra akıl verdi: Bunu yapın!

Sinan Ateş’in eşinden flaş açıklama! Az önce tüm Türkiye'ye duyurdu

Prim eksiği olanlar dikkat uzmanı açıkladı: Belli oldu, bakın ne olacak! Kısa çalışma ödeneği alanlar...

Araç alacaklar dikkat! Fiyatları resmen değişti! İşte yeni liste fiyatları, değişen otomobiller

Kur'an-ı Kerim yakma kalleşliği... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç kararı

Selimiye Camisi'nden değişim için muhteşem, müthiş haber! Haberi az önce duyurdular

Ukrayna için çağrı yaptılar: Ne kadar çabuk olursak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını duyurdu

Fitch'ten ABD açıklaması: 2023'te yavaşlayacak
Dünya Ülke karanlığa gömüldü! 220 milyon kişi elektriksiz kaldı...
Dünya

Ülke karanlığa gömüldü! 220 milyon kişi elektriksiz kaldı...

Pakistan'da yaklaşık 202 milyon kişiyi etkilediği belirtilen elektrik arızası sürüyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 22:47:00 - 2023-01-23 23:16:36

Pakistan’da ulusal elektrik şebekesinde meydana gelen arızanın devam ettiği, İslamabad, Karaçi, Lahor ve Quetta da dahil olmak üzere çok sayıda kentte milyonlarca kişinin kesintiden etkilendiği öğrenildi.

Ülke genelinde uzun süredir devam eden elektrik kesintisi nedeniyle cep telefonu hatlarının da etkilendiği aktarıldı. Telekom şirketleri uzun süredir yedek güç ile çalıştırdıkları baz istasyonlarına yer yer güç veremedikleri için iletişimde kesintiler yaşandığı da bildirildi.

Yaklaşık 200 milyon kişiyi etkiledi

Pakistan Enerji Bakanı Khurram Dastgir yaptığı açıklamada, ülkede elektriğin en kısa sürede yeniden sağlanacağını aktararak, ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Pakistan'daki elektrik kesintisinden yaklaşık 220 milyon kişinin etkilendiği açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23