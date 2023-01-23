Ülke karanlığa gömüldü! 220 milyon kişi elektriksiz kaldı...

Pakistan’da ulusal elektrik şebekesinde meydana gelen arızanın devam ettiği, İslamabad, Karaçi, Lahor ve Quetta da dahil olmak üzere çok sayıda kentte milyonlarca kişinin kesintiden etkilendiği öğrenildi.

Ülke genelinde uzun süredir devam eden elektrik kesintisi nedeniyle cep telefonu hatlarının da etkilendiği aktarıldı. Telekom şirketleri uzun süredir yedek güç ile çalıştırdıkları baz istasyonlarına yer yer güç veremedikleri için iletişimde kesintiler yaşandığı da bildirildi.

Yaklaşık 200 milyon kişiyi etkiledi

Pakistan Enerji Bakanı Khurram Dastgir yaptığı açıklamada, ülkede elektriğin en kısa sürede yeniden sağlanacağını aktararak, ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Pakistan'daki elektrik kesintisinden yaklaşık 220 milyon kişinin etkilendiği açıklanmıştı.