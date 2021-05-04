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Dünya Ülke kana bulandı! Onlarca ölü var
Dünya

Ülke kana bulandı! Onlarca ölü var

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da yer alan Hantoukoura köyüne gerçekleştirilen saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 12:58:00 -
Ülke kana bulandı! Onlarca ölü var

Burkina Faso güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişiler tarafından ülkenin Nijer sınırında yer alan Est Bölgesi’nin Hantoukoura köyüne düzenlenen saldırıda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yetkililer, ülkedeki son 1 yıldan daha uzun zamandır düzenlenen en büyük saldırılardan biri olan silahlı saldırıyı düzenleyenlerin henüz kimliğinin belirlenemediğini belirtti.

Est Valisi Saidou Sanou yaptığı açıklamada ise, kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından 10’dan fazla sivilin ve 2 sivil savunma milis üyesinin öldürüldüğünü belirtti.

Ayrıca Sanou, saldırganların bazı dükkanları ateşe vererek, bir sağlık merkezini yağmaladığını kaydetti.

Öte yandan saldırının yaşandığı Est Bölgesi, terör örgütü El Kaide ve DAEŞ ile bağlantılı grupların bölgede kontrolü ele geçirmeye yönelik çalışmaları nedeniyle artan güvensizliğiyle tanınıyor.

 

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