Ülke genelinde motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik 7-9 Ekim 2022 tarihleri arasında ülke genelinde eş zamanlı denetim yapıldığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik 7-9 Ekim 2022 tarihleri arasında ülke genelinde eş zamanlı denetim yapıldığını açıkladı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sürücü ve yolcuların trafik güvenliğini arttırmak amacıyla 7-9 Ekim 2022 tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.
25 bin 242 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü denetlendi.
2 bin 519 sürücü/yolcunun koruma başlığı kullanmadığı, 734 sürücünün sürücü belgesiz olarak motosiklet ve motorlu bisiklet kullandığı, 322 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı, 133 motosiklet ve motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda olmadığı tespit edildi.
508 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi.
19 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı."
(İLKHA)