Ülke genelinde güven huzur uygulaması yapıldı

Gün boyu süren denetimlerde; metruk binalar, park-bahçeler, okul önü ve çevreleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, fuar ve kutlama alanları, kamu binaları, umuma açık eğlence yerleri, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanı güzergahlarında yapıldı.

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 60.053 personel ve 205 dedektör köpeği ile 8.542 noktada gerçekleştirilen uygulamada; 6.196 metruk bina, 14.230 okul çevresi ve 6.998 park-bahçe kontrol edildi, 24.817 umuma açık yer denetlendi, 86 umuma açık yere işlem düzenlendi.

1.156 aranan yakalandı

Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 1.156 şahıs yakalandı, 12’si çocuk olmak üzere 33 kayıp şahıs bulundu, 583 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 110 şahıs gözaltına alındı. Huzur Güven Uygulamasında, 21.840’ı servis aracı olmak üzere 182.830 araç kontrol edildi. 390’ı servis aracı olmak üzere 8.538 araca işlem yapıldı. 28’i servis aracı olmak üzere 929 araç trafikten men edildi.