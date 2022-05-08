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Gündem Ülke genelinde günübirlik kiralanan evlere dev operasyon!
Gündem

Ülke genelinde günübirlik kiralanan evlere dev operasyon!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca; ülke genelinde 7.286 ekip ve 26.412 personelin katılımı ile “Günübirlik Kiralanan Evlerde” denetim gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 15:06:00 -
Ülke genelinde günübirlik kiralanan evlere dev operasyon!

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 ilde eş zamanlı olarak 7 bin 286 ekipten oluşan, 26 bin 412 personelin katıldığı denetimlerde 6 bin 747 günübirlik işleticiye ait 17 bin 564 günübirlik ev kontrol edildi.

Denetimler sonucunda 267 günübirlik işletmeci hakkında 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa muhalefetten idari yaptırım uygulandı, ayrıca 54 günübirlik işletmenin kapatılması için işlem yapıldı.

Denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kontroller sonucunda, haklarında verilen çeşitli sürelerdeki hapis cezaları nedeniyle aranan 19 ve yakalama emri ile aranan 584 olmak üzere toplam 603 kişi gözaltına alındı.

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Yorumlar

abc

simdiye kada r neden yapmadiniz bu operasyonlar ayda bir yapilmali suclu kisiler yakalanmali kesin ykalananlari 50 kati daha araniyordur iste halimiz
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