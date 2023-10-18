Ülke genelinde Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için yurt genelindeki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı, Filistin halkı için dua edildi.

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Filistin'de katledilenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Namaz öncesinde Filistin'deki zulme dikkat çeken Başkan Erbaş, Filistin halkı için dua etti.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aksaray

Aksaray'da, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ardahan

Ardahan Merkez Camii'nde, öğle namazının ardından işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, Filistin halkı için dua edildi.

Antalya

İşgalci İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Muratpaşa Camii’ni dolduran binlerce vatandaş, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya’nın kıldırdığı gıyabi cenaze namazında omuz omuza saf tuttu.

Öğle namazı öncesinde verilen vaazda ise hayatını kaybeden Filistinliler dualar edildi.

Trabzon

Trabzon'da, İskenderpaşa Camii'nde, öğle namazının ardından Gazze'ye yönelik saldırılarda şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, Filistin halkı için dua edildi.

Gümüşhane

Merkez Kemaliye Camii’nde İl Müftüsü Hüseyin Gün tarafından Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından İl Müftü Yardımcısı Mehmet Nuri Durmuş’un yaptığı duayla program sona erdi.

Niğde

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, Filistin halkı için dua edildi.

Kırşehir

Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde öğle namazının ardından işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, Filistin halkı için dua edildi.

Kırıkkale

İşgalci İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için tüm camilerde sela okundu.

Nur Cami ve Külliyesi'nde selanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, saldırılarda ölenler için dua edildi.

Kütahya

Tarihi Ulu Cami'de öğle namazının ardından işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, Filistin halkı için dua edildi.

Kilis

Kilis’te de tüm camilerde kılınan gıyabi cenaze namazı, Hacı Fahrettin Ballıoğlu Camii’nde İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından kıldırıldı.

Namaz sonrası sivil toplum kuruluşlarınca basın açıklaması düzenlendi.

İl Müftüsü Bozkurt, "Müslüman devlet başkanları İsrail’in mallarını boykot etmek için çağrıda bulunmalı ve bir araya gelip topyekün kınamalı, onlarla ilişkiyi kesmeli ve tümüyle ambargo uygulamalıdır. İsrail ancak korkudan anlar. İsrail geçmişte de peygamberleri katleden bir topluluktur, dolayısıyla lanetlenmişlerdir. Bugün torunları da aynı katliamlara devam etmektedir. Allah mazlumların ve Filistinli kardeşlerimizin yardımcısı olsun." dedi.

Tokat

Ali Paşa Camii'nde, öğle namazının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, Filistin halkı için dua edildi.

Rize

Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı, Filistin’de şehit olanlar için Rize Merkez Sahil Camii’nde gıyabi cenaze namazı kıldırdı.