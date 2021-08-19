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Dünya Ülke felaketi yaşadı! Depremde ölenler 2 bini geçti
Dünya

Ülke felaketi yaşadı! Depremde ölenler 2 bini geçti

Haiti medyana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı 2 bin 189’a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 09:52:00 -
Ülke felaketi yaşadı! Depremde ölenler 2 bini geçti

Haiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda Cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Haiti Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan son açıklamada, yüzlerce kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybının 2 bin 189’a yükseldiği bildirildi. Depremde 12 bin 268 kişinin de yaralandığı, çok sayıda kişiden halen haber alınmadığı ifade edildi.

Yaklaşık 135 bin aileyi etkileyen depremde en az 75 bin evin hasar gördüğü veya yıkıldığı, kurtarma operasyonlarının devam ettiği aktarıldı. Ülkede gıda, barınma ve ilaç sıkıntısı devam ediyor.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, felaketten sonra 1 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, deprem nedeniyle bazı kentlerin tamamen yıkıldığını aktarmıştı. Venezuela, Şili, Meksika, Panama, Kolombiya ve komşu Dominik Cumhuriyeti de dahil olmak üzere Latin Amerika ülkeleri Haiti'ye gıda, ilaç ve malzeme gönderirken, ABD'den ise yardımların yanı sıra ülkeye arama-kurtarma ekipleri gelmişti.

Ülkede 2010 yılında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ise 300 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, büyük bir yıkım yaşanmıştı.

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