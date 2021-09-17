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Dünya Ülke faciayı yaşıyor! Aşırı yağışlar 40 can aldı
Dünya

Ülke faciayı yaşıyor! Aşırı yağışlar 40 can aldı

Hindistan’da aşırı yağışların meydana geldiği Uttar Pradeş eyaletinde meydana gelen kazalarda 40 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 23:03:00 - 2021-09-17 23:11:11

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı kazalarda 40 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde aralıksız devam eden şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

 

Kazalarda 40 kişi hayatını kaybetti

Yoğun yağışın ardından eyaletin farklı noktalarında meydana gelen kazalarda 40 kişi hayatını kaybetti. Bazı bölgelerde de elektrik kesintisi yaşandığı belirtilerek, 36 saattir elektrik verilemeyen bölgeler olduğu bildirildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle evlerde hasar meydana geldiği, bazı bölgelerde ise hayvanların telef olduğu ifade edildi.

Yağışların devam edeceği konusunda halka uyarıda bulunularak, okullarda 2 gün süreyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

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