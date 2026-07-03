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Avrupa Ülke cehheneme döndü: Fransa'da 3 binden fazla kişi tahliye edildi!
Avrupa

Ülke cehheneme döndü: Fransa'da 3 binden fazla kişi tahliye edildi!

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Ülke cehheneme döndü: Fransa'da 3 binden fazla kişi tahliye edildi!

Fransa'nın güneyindeki Pyrenees-Orientales bölgesinde çıkan orman yangını, bir tatil beldesine sıçradı. Yangında yüzlerce bungalov kullanılamaz hale gelirken, 3 binden fazla kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Fransa'nın güneyindeki Pyrenees-Orientales bölgesinde çıkan orman yangını, bir tatil beldesine sıçradı. Yangında yüzlerce bungalov kullanılamaz hale gelirken, 3 binden fazla kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, vilayetin Canet-en-Roussillon kentinde bir kamp alanında yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyürken, 3 binden fazla tatilci tahliye edildi.

Yaklaşık 220 itfaiyecinin söndürmek için seferber olduğu yangında 256 bungalov yandı, civardaki motorlu deniz taşıtı üreten şirkete ait bir bina da alevlere teslim oldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, şirketin idari biriminin yer aldığı binadan dumanlar yükseldiği görüldü.

Fransa'da bu yaz sezonunda çıkan yangınlarda yaklaşık 9 bin hektar alan yandı.

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