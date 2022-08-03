Ülke çapında sapkınlığa karşı kıyam! Anadolu sapkınlığa dur dedi...

İnsanın fıtratına aykırı olan eşcinsellik, biyolojik ve psikolojik olarak toplumlara dayatılmaya çalışılıyor. Hiçbir değeri haiz olmayan, insani hiçbir haslet taşımayan, cinsiyetsizliği meşrulaştıran bu tarz cinsel sapıklar evlatlarımıza tasallut olmuş durumda.

Gün geçtikçe memlekete virüs gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı şuurlu Müslümanlar karşı çıkıyor, tepkilerini gösteriyor, hükümetin de bu sapkınlığa karşı acil önlemler almasını talep ediyor

Bu sebepten ülkenin dört bir yanından Müslüman Anadolu, “Ailenizi Ancak İslam Korur” temalı afişlerle sokakları süsledi. Adana, Malatya, Mersin, İstanbul; Çekmeköy, Ümraniye, Üsküdar, Bağcılar, Sultanahmet, Karaköy, Eminönü ve Sirkeci başta olmak üzere birçok il ve ilçede afişlerin asıldığı görüldü.

Afiş çalışmasını yapan genç topluluklar' Müslümanlar, cinsiyeti tercih etme hakkı gibi bir saçmalığı dayatan ve özellikle çocuklar üzerinden kullanmaya kalkışan bu sapıklara karşı her zaman mücadele edecek ve gerekeni gerektiği yerde yapacak.' açıklamasında bulundu.