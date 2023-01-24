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Dünya Ülke bu haberle çalkalanıyor! Yolcu uçağı kayboldu
Dünya

Ülke bu haberle çalkalanıyor! Yolcu uçağı kayboldu

Filipinler’in Cauayan şehrinden havalanan 6 kişilik Cessna 206 tipi yolcu uçağının radardan kaybolduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 18:48:00 -
Ülke bu haberle çalkalanıyor! Yolcu uçağı kayboldu

Filipinler’in Cauayan şehrinden havalanan 6 kişilik Cessna 206 tipi yolcu uçağının radardan kaybolduğu bildirildi.

Filipinlerin Isabela eyaletinde bulunan Cauayan şehrinden havalanan 6 kişilik Cessna 206 tipi yolcu uçağının, kalkıştan 1 saat sonra radardan kaybolduğu bildirildi. RPC 1174 kuyruk numaralı uçağın, Isabela eyaletinde yer alan Maconacon’a gittiği ifade edildi.

Düşme ihtimaline karşı alarma geçildi

Havaalanı personeline göre, yere saatle 14.16’da havalanan uçağın saat 15.00'te Maconacon’a varması gerekiyordu. Uçakta kaç kişinin bulunduğu henüz açıklanmazken, Maconacon’a polisi uçağın düşme ihtimaline karşı alarma geçti.

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