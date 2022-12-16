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Dünya Ülke ayakta! Bomba ihbarı yağıyor
Dünya

Ülke ayakta! Bomba ihbarı yağıyor

Kuzey Makedonya’da, başta başkent Üsküp olmak üzere, birçok kurum ve kuruluşta bomba ihbarı yapıldı. Ülke ayağa kalktı

Yeniakit Publisher
2022-12-16 15:18:00 - 2022-12-16 15:22:00
Ülke ayakta! Bomba ihbarı yağıyor

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler Bölümü Sorumlusu Natalija Spirova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç kurum ve kuruluşa bomba ihbarı yapıldığını doğruladı.

Spirova, gelen bilgiler doğrultusunda Üsküp’te 10, Manastır’da 5 okula patlayıcı madde yerleştirildiğinin bildirildiğini aktardı.

Önlemler alınıyor

İhbarların ardından polis memurlarının binaların güvenli tahliyesi için önlemler alındığını aktaran Spirova, "Terörle mücadele kontrolleri yapılıyor. Olayların aydınlatılması doğrultusunda önlemler alınıyor." dedi.

Vatandaşlar tahliye edildi

Spirova, Başbakan Dimitar Kovaçevski ve Ekonomi Bakanı Kreshnik Bekteshi’nin katılmasının planlandığı bir etkinliğin düzenleneceği otel için de bomba ihbarı yapıldığını, bu yüzden etkinliğin iptal edildiğini ve vatandaşların otelden tahliye edildiğini söyledi.

Ayrıca Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu (FFM), Boris Trajkovski Spor Salonu ve Uluslararası Üsküp Havalimanı'na da bomba ihbarları yapıldığı, uçuşların iptal edildiği, havalimanı çalışanları ve yolcuların tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Okula bomba ihbarı

Kuzey Makedonya, geçmiş günlerde çok sayıda bomba ihbarı aldı. İçişleri Bakanlığı dün Üsküp ve Kumanova şehirlerinde 50’nin üzerinde ilk ve orta seviyesindeki okula bomba ihbarı geldiği bilgisini paylaşmıştı.

Daha önce okulların yanı sıra farklı resmi ve ticari binalar da bomba ihbarı almış, polis bugüne kadarki ihbarların asılsız olduğunu bildirmişti.

Son dönemlerde başta Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Hırvatistan olmak üzere, bölgede çokça bomba ihbarı yapılmıştı.

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