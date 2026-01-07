Ülfet ne demek? Arapça kökenli kelimenin anlamı nedir?

Birçok kişi tarafından anlamı merak edilen ve kökeni Arapça olan Ülfet kelimesi, günümüz Türkçesinde yaygın olarak kullanılmayan eski sözcükler arasında yer alır. Özellikle eski edebi metinlerde ve yazılı kaynaklarda sıklıkla karşılaşılan bu kelime, okuyucular tarafından “Ülfet kelimesi ne demek?” sorusuyla araştırılmaktadır. Bu sözcük, taşıdığı derin anlamlar itibarıyla Türkçede yerleşik bir karşılığa sahiptir.

Ülfet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde yer alan tanımına göre Ülfet, temel olarak üç farklı durumu ifade eder: Tanışma, görüşme, dostluk kurma; bir yere veya duruma alışma; samimiyet ve yakınlık. Bu anlamlar, kelimenin sosyal ilişkiler ve uyum sağlama bağlamında kullanıldığını gösterir. Kökeni Arapça olan bu sözcük, dilimize geçmiş ancak zamanla günlük dildeki kullanımını büyük ölçüde yitirmiştir.

Ülfet Etmek Ne Anlama Gelir?

Ülfet kelimesi, tek başına isim olarak kullanılmasının yanı sıra, birleşik fiil olarak "Ülfet etmek" şeklinde de değerlendirilir. Okuyucuların merak ettiği "Ülfet etmek TDK anlamı nedir?" sorusunun cevabı ise; bir kişiyle tanışmak, görüşmek, sohbet etmek veya bir ortama ayak uydurmak ve alışmak eylemleridir. Bu fiil, genellikle bir araya gelme ve kaynaşma durumunu ifade eder.

Bu fiil kalıbının somut kullanımına örnek vermek gerekirse; "Yeni taşındığı mahalleye kısa sürede ülfet etti" cümlesi, kişinin o çevreye çabucak alıştığı ve uyum sağladığı anlamına gelir. Edebi eserlerde ise genellikle, "Uzun yıllardır ülfet ettiğimiz dostlarımızla hasret giderdik" şeklinde, samimi ve köklü dostluk ilişkisini vurgulamak amacıyla kullanılır. Kelime, güncel halk arasında değerlendirilmese de, taşıdığı anlam derinliği nedeniyle yazılı eserlerde önemini korumaktadır.