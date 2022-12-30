Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uzman yardımcısı alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfında 8’inci ve 9’uncu derecede 7 (yedi) Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı ile 3 (üç) Denizcilik Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alımı yapılacak.