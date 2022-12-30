Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uzman yardımcısı alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfında 8’inci ve 9’uncu derecede 7 (yedi) Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı ile 3 (üç) Denizcilik Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alımı yapılacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adaylar, 30.12.2022-28.01.2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Sözlü sınav, 2023 yılı içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
Adres : Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek Çankaya/ANKARA Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Telefon : 0312 203 10 00 / 1308-1309-1332-3195-3198-3199
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