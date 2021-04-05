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Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sürekli işçi alımına başladı
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sürekli işçi alımına başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde istihdam etmek üzere 130 personel alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 13:39:00 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sürekli işçi alımına başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 05/04/2021-09/04/2021 tarihleri arasında sistem üzerinden online olarak yapılacak. Bu kapsamda 75 koruma ve güvenlik görevlisi ile 55 temizlik görevlisi istihdamı sağlanacak.

Adaylar, iş başvurusu yaptıkları tarihte açık iş ilanında  belirtilen illerden  yalnızca yerleşim yeri (ikametgah) adreslerinin olduğu ildeki ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuru yapabilecekler. Birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek.

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