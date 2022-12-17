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Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 224 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 13:42:00 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 224 (iki yüz yirmi dört) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 

GENEL ŞARTLAR

1-  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
3- Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak, 

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