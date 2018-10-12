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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Yakında 5G geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Yakında 5G geliyor. Onun da altyapı çalışmalarını hazırlıyoruz. Sağlıkta, tarımda, sanayide hayatımızın her alanında artık çok fazla yorulmadan teknolojiyi insanımızın hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

12 Ekim 2018 Cuma 21:15
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Yakında 5G geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yakında gelecek olan 5G'nin altyapı çalışmalarını hazırladıklarını belirterek, "5G gelince ne olacak? Sağlıkta, tarımda, sanayide hayatımızın her alanında artık çok fazla yorulmadan teknolojiyi 5G sayesinde insanımızın hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Isparta'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Hükümet Meydanı'nda toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada, Isparta'da olmaktan mutluluk duyduğunu, millete ve cennet vatana hizmet etmek için azimle gayretle çalıştıklarını belirtti.

Hayat anlayışlarının temelinde her zaman vatan, millet sevdası yattığına işaret eden Turhan, "Bu nedenle milletimizin refahı, memleketimizin bekası için gece gündüz demeden çalışırız. Bu kutlu yolculukta sizlerle birlikte, hep bilikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok mesafe katettik, önemli başarılar kazandık, büyük projeleri milletimize kazandırdık." diye konuştu.

Birçok alanda çalışmalara devam ettiklerine değinen Turhan, şunları söyledi:

"Bunlar yeter mi, yetmez. Durmak yok, yola devam. Ispartalı kardeşlerimizin özlemle beklediği yeni projeler geliyor. İnşallah projelerin tamamlanıp, hizmete geçmesiyle Isparta'nın marka değeri daha da artacak. Sadece Isparta'da çalışmıyoruz, Türkiye'nin her köşesini ulaşılabilir ve iletişilebilir hale getirmek için bütün gücümüzle ülkemizin her köşesinde projelerimiz devam ediyor. Edirne'den Hakkari'ye, Artvin'den Muğla'ya kadar her köşesinde ülkemizin ulaşımı, altyapısını, iletişim altyapısı geliştirmek, güçlendirmek, daha konforlu, güvenli, rahat ulaşım hizmeti vermek, daha hızlı, güvenli iletişim hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Bakan Turhan, 4,5 G'yi iletişimde hizmete sunduklarını vurgulayarak, "Yakında 5G geliyor. Onun da altyapı çalışmalarını hazırlıyoruz. 5G gelince ne olacak? Sağlıkta, tarımda, sanayide hayatımızın her alanında artık çok fazla yorulmadan teknolojiyi 5G sayesinde insanımızın hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

Daha konforlu ve güvenli ulaşım için hızlı trenlerin ülkenin her tarafına yayılıp, geliştiğini anlatan Turhan, bundan Isparta'nın da nasibini alacağını bildirdi.

"Bizler sizlerin huzuru, refahı, güvenliği ve yaşam kalitenizin yükselmesi için Cumhurbaşkanımızın verdiği iş programını, onun gösterdiği yolla yöntemle uygulamaya koymak için 140 bin ulaştırma ailesi olarak hizmetinizdeyiz." diyen Turhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu hizmet devam edecek. Sizleri, daha rahat, iyi ve istediğiniz yerde istediğiniz zaman ulaşılabilmek için projelerimiz var. Gayret ediyoruz. Bazen sabır da gerekiyor, büyük projelerimizi hayata geçirmek için. Biraz zamana ihtiyacımız var. Önümüze engel çıkartanlara karşı hep birlikte dik duracağız, yılmayacağız, mücadele edeceğiz. Bu vatan, ülke, bayram, devlet bizim. Bu bayrağın gölgesinde bu devleti, milleti böldürtmeden hep birlikte daha güçlü olarak geleceğe yürüyeceğiz."

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 21:15
  1. Muğla
  2. Isparta
  3. Hakkari
  4. Edirne
  5. Artvin
  6. proje
  7. tören
  8. ulaştırma
  9. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

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