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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan oldu Mehmet Cahit Turan kimdir? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini oluşturunca son dakika olarak yeni kabinede yer alacak isimler de konuşulmaya başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan oldu. Mehmet Cahit Turan kimdir?

09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:26
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan oldu Mehmet Cahit Turan kimdir? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini oluşturunca son dakika olarak yeni kabinede yer alacak isimler de konuşulmaya başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan oldu. Mehmet Cahit Turan kimdir?

MEHMET CAHİT TURHAN KİMDİR?

29 Nisan 1960 Trabzon doğumlu olan Mehmet Cahit Turhan, 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümünü bitirdi. Çalışma hayatına 1985 yılında İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü Kapıkule-Edirne Yolu (Edirne Kent Geçişi) Grup Şefliği emrinde Mühendis olarak başladı. 1986 yılında Karadeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Mehmet Cahit Turhan, aynı Bölge Müdürlüğünde 1988 tarihinde Büro Mühendisi, 1990 tarihinde Kontrol Mühendisi, 1994 tarihinde Çatalca Köprülü Kavşağı (TEM) Çatalca Arası Bağlantı Yolu Otoyolu Yapım Kontrol Şefi görevlerine atandı.

 KARAYOLLARINDA BAŞLAYAN KARİYER

1 Nisan 1997 tarihinde Karayolları İstanbul 17. Bölge Müdürlüğünde Otoyolu Bakım İşletme Başmühendisi, 1998 tarihinde Otoyolu Yapım Başmühendisi, 1999 tarihinde de İstanbul 17. Bölge Müdür Yardımcısı görevlerine atanan Mehmet Cahit Turhan, 2002 yılında aynı Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdürü olarak görevlendirildi ve 2003 tarihinde bu göreve vekaleten atandı.

 2003 yılında görevlendirildiği Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Daha sonra 2005 tarihinde asaleten Genel Müdür olan Mehmet Cahit Turhan, vekaleten yürüttüğü Karayolları Genel Müdürü 2006 yılında asaleten atandı.

 

Yeni kabine için adı Ulaştırma Bakanlığı için geçen Mehmet Cahit Turan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Haberimizden Cahit Turan'ın özgeçmişi, hayatı ve kariyeriyle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi açıkladığında ismi listede olması muhtemel Cahit Turan en çok konuşulacak bakanlardan biri olacak.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:26
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