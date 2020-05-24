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Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan "Ramazan Bayramı" paylaşımı:

"Sağlıklı güzel günlere kadar uzakları yakın etmeye devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:41:33 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan "Ramazan Bayramı" paylaşımı:

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, insanların sevdiklerinden uzakta olduğu bu günlerde pek çok şeyi özlediğini belirterek, "Sağlıklı güzel günlere kadar uzakları yakın etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaştığı videoda, şunları kaydetti:

"Şüphesiz ki onları, annenizin içinizi ısıtan o güzel gülümsemesi, babanızın birbirinden komik şakaları, kardeşinizin o heyecanlı konuşması, hepsi aslında sizin yanınızda. Çünkü sizi sevdiklerinize bağlamak için çok çalışıyoruz. Sağlıklı güzel günlere kadar uzakları yakın etmeye devam edecek, günü geldiğinde de sizi onlara, onları da size ulaştıracağız."

Bakan Karaismailoğlu, tüm Türkiye'nin bayramını kutlayarak, herkesin sağlıklı, mutlu, nice bayramlar geçirmesini diledi.

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