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Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni) Yapılan iftira ve saldırgan tavırlara rağmen trenimiz yoluna devam ediyor. Trenimiz, Azerbaycan'a ulaştı ve bugün Hazar Denizi'ni geçerek Kazakistan'a ulaşarak Ç
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni) Yapılan iftira ve saldırgan tavırlara rağmen trenimiz yoluna devam ediyor. Trenimiz, Azerbaycan'a ulaştı ve bugün Hazar Denizi'ni geçerek Kazakistan'a ulaşarak Ç

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:30:57 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni) Yapılan iftira ve saldırgan tavırlara rağmen trenimiz yoluna devam ediyor. Trenimiz, Azerbaycan'a ulaştı ve bugün Hazar Denizi'ni geçerek Kazakistan'a ulaşarak Ç
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