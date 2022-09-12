Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu müjdeli haberi verdi!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile müjdeli haberi verdi.
YENİ AKİT ANKARA
Vizyonsuzlara rağmen birçok vizyon projeler birer birer hayata geçmeye devam ediyor. Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul'da yapımı tamamlanan proje ile alakalı müjdeli haber verdi.
"Vizyonsuzlara rağmen"
Karaismailoğlu paylaşımında, "Sabiha Gökçen Havalimanı 'Tuz Gölü’nde alabalık tesisi açmaya benzer, uçak inmeyen yere havalimanı yapılmaz' demişti vizyonsuzlar... Günde 1,2 milyon yolcu kapasiteli Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattımızı tamamladık!" ifadelerini kullandı.