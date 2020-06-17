Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İç hat uçuşlarının başlatıldığı 1 Haziran tarihinden 15 Haziran tarihine kadar Covid-19 salgınına yönelik etkili önlemlerin büyük bir titizlikle uygulandığı havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 10 bin 777, dış hatlarda ise 2 bin 904 olmak üzere toplamda 13 bin 681 oldu.