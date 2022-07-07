Ulaştırma Bakanlığı'ndan bayram ve 15 Temmuz kararı!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ile 15 Temmuz'da Marmaray ile Başkentray ve İZBAN'ın ücretsiz olacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda; Ankara, İzmir ve İstanbul’da hizmet veren Başkentray, İzban ve Marmaray’ın Kurban Bayramı ve 15 Temmuz’da ücretsiz olacağı ifade edildi.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da; Marmaray, Başkentray, İzban ücretsiz hizmet verecektir. İyi bayramlar!