  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ulaştırma Bakanlığı'ndan bayram ve 15 Temmuz kararı!
Gündem

Ulaştırma Bakanlığı'ndan bayram ve 15 Temmuz kararı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ile 15 Temmuz'da Marmaray ile Başkentray ve İZBAN'ın ücretsiz olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 18:33:00 - 2022-07-07 18:41:54
Ulaştırma Bakanlığı'ndan bayram ve 15 Temmuz kararı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda; Ankara, İzmir ve İstanbul’da hizmet veren Başkentray, İzban ve Marmaray’ın Kurban Bayramı ve 15 Temmuz’da ücretsiz olacağı ifade edildi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da; Marmaray, Başkentray, İzban ücretsiz hizmet verecektir. İyi bayramlar!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23